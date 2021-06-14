Кабмин внесет в Думу законопроект о мерах в ответ на недружественные действия других стран

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального закона о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", - говорится в документе.

Мишустин также распорядился назначить замминистра финансов РФ Алексея Моисеева официальным представителем правительства при рассмотрении этого проекта изменений.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что РФ своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.