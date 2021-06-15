Глава Ульяновска Сергей Панчин ушел с поста по собственному желанию

УЛЬЯНОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Сергей Панчин сложил полномочия главы Ульяновска по собственному желанию в связи с необходимостью сосредоточиться на муниципальной работе. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Алесей Русских на заседании штаба по комплексному развитию области.

"Он [Панчин] у нас является председателем Ассоциации Совета муниципальных образований Ульяновской области. Учитывая заслуги Сергея Сергеевича на ниве муниципального управления, а также ради масштабных задач, которые стоят перед ассоциацией, принято решение сосредоточить его усилия на деятельности в совете. И он принял решение сложить полномочия главы города Ульяновска", - сказал Русских.

Он поблагодарил Панчина за ответственную работу на своем посту. "Сергей Сергеевич, вам спасибо за честный и ответственный труд на посту главы города. Уверен, что благодаря вашему опыту и компетенциям эффективность системы муниципального управления в Ульяновской области, безусловно, повысится", - отметил врио губернатора.

Русских также объявил о назначении на должность первого заместителя главы города Ульяновска Дмитрия Вавилина, который ранее был и.о. министра экономического развития и промышленности Ульяновской области. "Дмитрий Александрович, я прошу вас в соответствии с уставом города Ульяновска приступить к исполнению обязанностей главы города до подведения итогов конкурса по его избранию. Надеюсь, что вы продолжите благие начинания команды Сергея Сергеевича и сможете дать новый импульс развитию Ульяновска", - уточнил он.

Сергей Панчин в сентябре 2015 года был избран депутатом Ульяновской городской думы пятого созыва, а 1 октября того же года - главой Ульяновска. В связи с изменениями в уставе муниципального образования депутатами Ульяновской городской думы 15 июня 2018 года был единогласно избран главой города.

В марте 2020 года Панчин подавал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, но на заседании Ульяновской городской думы изменил свое решение. Он заявил, что не мог не откликнуться на просьбу депутатов не покидать свой пост.