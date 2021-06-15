Предвыборная программа "Единой России" предусматривает рост расходов на медицину

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Предвыборная программа "Единой России" будет предусматривать рост расходов на здравоохранение, в том числе на первичное звено и высокотехнологическую помощь. Об этом заявил во вторник глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе экспертного форума, посвященного основным политическим итогам работы "Единой России" за пять лет и подготовке предвыборной программы партии к выборам в Госдуму.

"Мы считаем, в программе это закладываем, что необходимо увеличение в первую очередь расходов на здравоохранение, включая первичное звено, включая высокотехнологическую медицинскую помощь, включая расходы на готовность страны к таким вызовам, каким, например, оказался ковид. То есть [необходимо создание] санитарного щита", - сказал Макаров.

По его словам, вторая цель, которая будет предусмотрена в программе, - это образование, "включая строительство новых школ и ремонт действующих".

Макаров добавил, что в программе партии будет предусмотрено развитие инфраструктуры, модернизация ЖКХ, создание комфортной среды, обновление парка общественного транспорта.

Глава комитета Госдумы подчеркнул, что основой экономической части программы являются послания президента к Федеральному собранию 2021 года и 2020 года, а также указ главы государства о национальных целях 2020 года.

Проект предвыборной программы "Единой России" должен быть утвержден на съезде партии 19 июня. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.