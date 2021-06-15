Партия роста 7 июля проведет съезд, посвященный подготовке к думским выборам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Партия роста намерена 7 июля провести съезд, который будет посвящен сентябрьским выборам в Госдуму. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Ключевым пунктом в повестке мероприятия станет голосование делегатов съезда за выдвижение федерального списка кандидатов, его первой тройки, а также кандидатов по одномандатным округам. Съезд утвердит региональные группы федерального списка и их лидеров", - говорится в сообщении.

Кроме этого, председатель Партии роста Борис Титов обнародует планы по участию в выборах региональных парламентов и муниципалитетов, а также представит предвыборную программу партии, отмечается в пресс-релизе.