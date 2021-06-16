Путин в Женеве встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду после переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве проведет отдельную встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он пояснил, что беседа намечена на время после пресс-конференции российского лидера по итогам саммита.

По словам представителя Кремля, повестка разговора Путина и Пармелена не согласовывалась, "просто договорились о встрече", и, очевидно, обсуждаться будет развитие двустороннего сотрудничества.

Помощник президента подчеркнул, что Россия очень ценит нейтральную роль Швейцарии и признательна швейцарской стороне за организацию саммита в Женеве.

Правительство Швейцарии также заявляло, что на переговорах речь пойдет как о двусторонней повестке дня, так и "безопасности в Европе". Кроме того, в ходе дискуссий внимание будет уделено "укреплению сотрудничества на многостороннем уровне" - в Совете Европы и ОБСЕ.

"Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих областях. <…> Я рад, что мы с моим коллегой [главой МИД, федеральным советником] Иньяцио Кассисом сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве", - написал на минувшей неделе Ги Пармелен в Twitter.

Правительство Швейцарии, сообщая о предстоящей беседе, отметило, что расценивает отношения с Россией как "хорошие и интенсивные". В Берне также подчеркнули "приоритетный" характер отношений с Москвой, указав, что внешняя политика Швейцарии "нацелена, в частности, на развитие конструктивного и критического диалога с Россией, чтобы еще больше укрепить отношения" двух государств. Правительство страны обратило внимание и на "большой потенциал торговли" между Россией и Швейцарией.

Потенциал торговых связей

Ги Пармелен в интервью ТАСС оценил экономические отношения между Швейцарией и Россией как хорошие, а динамику товарооборота как относительно стабильную, несмотря на кризис, связанный с COVID-19.

По его словам, фармацевтическая продукция, а также медицинские технологии традиционно составляют значительную долю швейцарского экспорта в Россию и таким образом помогают улучшать сектор здравоохранения в РФ. Пармелен заявил, что видит большой потенциал для развития двусторонних торговых связей в будущем.

Швейцарский президент отметил, что Россия сталкивается с вызовом диверсификации своей экономики, а его страна "интересный партнер для России в этом отношении". Пармелен добавил, что швейцарские компании располагают обширной экспертизой в высоких технологиях и ноу-хау в фармацевтике, машиностроении, инжиниринге, железнодорожной и автомобильной индустрии, транспорте и логистике, энергоэффективности и IT. Являясь провайдером этих технологий и площадкой для ряда крупнейших компаний, инвестирующих в Россию, Швейцария может внести ценный вклад в модернизацию российской экономики, считает президент этой страны.