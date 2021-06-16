ЦИК РФ утвердил положение о рабочей группе по информационным спорам перед выборами в Думу

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил положение о рабочей группе, которая будет заниматься решением информационных вопросов и споров в ходе кампании по выборам депутатов Госдумы.

"ЦИК постановляет утвердить положение о рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении ЦИК.

Отмечается, что секретарь ЦИК Наталья Бударина вынесет на утверждение комиссии состав рабочей группы не позднее чем через 14 дней после опубликования решения о назначении выборов. Кроме того, ЦИК рекомендует избиркомам субъектов и окружным комиссиям образовать соответствующие рабочие группы по информационным спорам.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.