Клишас ожидает взвешенное заключение Венецианской комиссии СЕ о поправках в Конституцию РФ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ), которая анализирует поправки в Конституцию РФ, в начале июля планирует еще раз рассмотреть этот вопрос. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что рассчитывает на взвешенное заключение комиссии.

"Венецианская комиссия буквально на первой неделе июля, насколько я знаю, планировала еще раз рассмотреть этот вопрос и принять уже окончательное заключение по нашей конституционной реформе. Мы также примем участие у этой работе. Мы скоро узнаем, какой формат участия будет в начале июля в работе комиссии. Думаю, что мы получим взвешенное заключение", - сказал Клишас на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что это не значит, что комиссия примет все позиции РФ. "Есть у нас определенные расхождения, но по базовым вопросам, думаю, что это все-таки будет хорошее, добротное, качественное заключение, которое будет отражать многие наши позиции, которые мы заявили", - добавил сенатор.

Клишас также отметил, что Россия ведет конструктивный диалог с экспертами Венецианской комиссии по большинству позиций. "Мы очень подробно ответили на несколько десятков вопросов. Чтобы содержание нашей конституционной реформы было понятно нашим коллегам в Европе", - сказал он.

Венецианская комиссия Совета Европы в марте обнародовала свое заключение по поправкам в Конституцию РФ, в котором подчеркнула, что комиссия готова к дальнейшему сотрудничеству с Россией по этому вопросу. В то же время комиссия указала на "некоторые серьезные недостатки в Конституции РФ и процедуре принятия поправок". Комментируя документ, Клишас тогда заявил, что заключение комиссии носит промежуточный характер, отдельные ее выводы ошибочны.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории страны 1 июля 2020 года в 21:00 мск. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.