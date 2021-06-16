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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Антонов сообщил, что на саммите обсуждалась тема возврата России дипсобственности

Как отметил посол РФ, работа в этом направлении будет продолжена

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Вопрос возвращения России дипломатической собственности, захваченной в США, обсуждался на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

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"Обсуждали, конечно. Все вопросы, необходимые для восстановления российско-американских отношений, весь комплекс этих вопросов обсуждался, и мы продолжим эту работу", - сказал он.

Антонов отметил, что для посольства РФ "это большой вызов, это большой челлендж". "Мы должны очень много сделать, продумать, какой должна быть программа, какими должны быть наши действия. И мы начнем, я очень хочу верить в это, разгребать эти завалы", - добавил он.

От дальнейших комментариев дипломат отказался, отметив, что надо дождаться действий американской стороны, "ведь не Россия все это начинала, и президент сегодня четко об этом сказал". "С нашей стороны мы к такой работе готовы", - заключил посол.

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