Тульская облдума назначила проведение выборов губернатора на 19 сентября

ТУЛА, 17 июня. /ТАСС/. Тульская областная дума на очередном заседании в четверг приняла постановление, согласно которому выборы губернатора региона пройдут 19 сентября 2021 года. Об этом на заседании сообщили председатель облдумы Николай Воробьев.

"Решение принято. Итак, выборы губернатора Тульской области состоятся 19 сентября 2021 года", - сказал Воробьев.

Как отметил представлявший проект постановления председатель комитета облдумы по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Денис Бычков, выбор даты определен тем, что полномочия губернатора истекают в 2021 году, при этом в РФ будут проводиться выборы депутатов Госдумы. "Если выборы губернатора совпадают с выборами депутатов Государственной Думы, то данные выборы надо проводить одновременно, в этом году как раз сложилась такая ситуация", - добавил он.

Предыдущие выборы губернатора Тульской области проводились в единый день голосования 18 сентября 2016 года, впервые с 2001 года. В течение 15 лет действовала система назначения - кандидат на должность главы региона наделялся полномочиями по представлению президента РФ и утверждался Тульской областной думой.

С августа 2011 года Тульскую область возглавлял Владимир Груздев, в феврале 2016 года он подал в отставку. Врио губернатора был назначен Алексей Дюмин, занимавший на тот момент пост заместителя министра обороны, а ранее работавшей в Службе безопасности президента РФ. В предвыборной кампании участвовали четыре человека, Дюмин одержал победу, набрав по итогам выборов 84,17% голосов.

В марте 2021 года облдума приняла новый закон "О выборах губернатора Тульской области", внесенный председателем облизбиркома, в документе закреплена возможность проведение голосования в течение трех дней, а также возможность избирателей голосовать по месту нахождения, а не прописки. Кроме того, установлено, что претенденты на должность губернатора могут вести сбор подписей в поддержку своего выдвижения через портал "Госуслуг", но набирать таким способом не более 25% от необходимого числа подписей.