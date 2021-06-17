Песков: сверки списков возможного обмена заключенными на саммите РФ - США не было

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сверки списков возможного обмена заключенными на саммите РФ - США, который прошел в среду в Женеве, не было, эта тема будет прорабатываться непублично. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эфире радиостанции "Эхо Москвы" .

Как проходила встреча Путина и Байдена в Женеве

"Сверкой списков никто [на саммите] не занимался. Президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный", - сказал представитель Кремля, подтвердив, что в целом данная тема затрагивалась на переговорах.

"Тема эта не любит публичности и должна дальше прорабатываться в полной тишине", - добавил Песков.

Песков добавил, что дедлайна по возможному обмену заключенными между РФ и США нет и быть не может.

"Нет, никаких дедлайнов здесь быть не может", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве сроки этого обмена.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что США не озвучивали на саммите в Женеве в среду предложений о возможности обмена Алексея Навального на кого-либо из россиян, находящихся в заключении в Соединенных Штатах.

"Нет, такого разговора не было, таких предложений не озвучивалось", - заявил представитель Кремля, говоря о данном вопросе.