Госдума седьмого созыва рассмотрела почти 6,5 тыс. законопроектов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума седьмого созыва успела за годы своей работы рассмотреть в общей сложности почти 6,5 тыс. законопроектов и принять почти 2,7 тыс. законов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей итоговой речи на заключительном пленарном заседании весенней сессии и созыва в целом.

"Всего мы рассмотрели 6 479 законопроектов, принято 2 672 закона - 41,2%", - сказал он.

Володин отметил, что 2 020 законодательных инициатив перешло депутатам от предшествующих созывов, к концу седьмого созыва эти законодательные завалы практически полностью удалось разгрести. "В портфеле из них осталось 26 законопроектов - 1,2% от законодательных завалов, которые копились более 20 лет", - отметил спикер.

С октября 2016 года по сегодняшний день в Госдуму также было внесено 5 500 новых законопроектов, добавил он. "Из них рассмотрено 4 485 - 81,5%. Это коэффициент полезного действия Государственной думы" - добавил он.