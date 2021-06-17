Выборы депутатов Заксобрания Красноярского края назначили на 19 сентября

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края назначило дату выборов регионального парламента. Они состоятся в Единый день голосования - 19 сентября 2021 года, сообщил в четверг на сессии краевого парламента первый вице-спикер Заксобрания Сергей Попов.

"Назначить дату выборов Законодательного собрания Красноярского края четвертого созыва на 19 сентября 2021 года", - сказал он. Постановление регионального парламента было принято единогласно. "Решение принято", - отметил спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 человека - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах.

Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%. На выборах в одномандатных и двухмандатных округах представители "Единой России" получили 23 из 26 мест.