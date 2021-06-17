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Исполняющим обязанности главы Кисловодска стал первый вице-мэр

Вячеслав Сергиенко будет исполнять обязанности главы муниципалитета в период лечения мэра после тяжелой травмы

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Первый замглавы администрации курортного города Кисловодска (Ставропольский край) Вячеслав Сергиенко будет исполнять обязанности главы муниципалитета в период лечения мэра после тяжелой травмы. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации города.

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Сергиенко ранее занимал должность исполняющего обязанности заместителя главы. По уставу, исполнять обязанности мэра может только его первый заместитель, поэтому муниципальные депутаты на внеочередном заседании в четверг утвердили его назначение на должность первого замглавы администрации города-курорта.

"В соответствии с уставом города во время лечения Александра Курбатова он будет исполнять обязанности главы города-курорта", - приводятся в сообщении слова председателя муниципальной думы Любови Волошиной.

Вячеслав Сергиенко с 1995 года проживает в Ставропольском крае, имеет юридическое и экономическое высшие образования. Управленческий опыт - более 20 лет.

Как сообщалось, 12 июня в городе-курорте Кисловодске глава Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы. В реанимацию больницы мэра доставили без сознания, хирурги провели срочное оперативное вмешательство. После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву. Транспортировка в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прошла успешно, состояние пациента продолжает оставаться тяжелым.

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