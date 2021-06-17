Выборы депутатов заксобрания Пермского края назначены на 19 сентября

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Пермского края назначило дату выборов регионального парламента. Они состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщается в четверг на сайте регионального парламента.

"Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года", - сказано в сообщении.

Законодательное собрание Пермского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 60 человек, из них 30 избираются по партийным спискам, и столько же по одномандатным округам.

Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 44,11%, КПРФ - 17,79%, ЛДПР - 16,57%, "Справедливая Россия" - 11,8%. На выборах в одномандатных и двухмандатных округах представители "Единой России" получили 24 из 30 мест.