Две партии выдвинули кандидатов на выборы губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Члены партии "Зеленые" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Хабаровского края. Об этом сообщила избирательная комиссия региона на своей странице в Instagram.

"Региональное отделение в Хабаровском крае политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" выдвинуло кандидатуру Багдасарян Микаеля Альбертовича <…> Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - Парфенова Владимира Анатольевича", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя партии "Зеленые" по Дальневосточному федеральному округу, член центрального совета, председатель регионального совета в Хабаровском крае Виктор Сайков, Багдасарян является руководителем производственного управления общественной организации "Рост регионов". "Ему 50 лет, он имеет большой опыт в строительной сфере, работал в Охотске, Комсомольске", - сказал Сайков.

Накануне краевое отделение Коммунистической партии Российской Федерации выдвинуло своего первого секретаря Петра Перевезенцева.

Выдвинутые кандидаты по 16 июля 2021 года должны представить в краевую избирательную комиссию документы о согласии баллотироваться на должность губернатора Хабаровского края.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Он руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона состоятся 19 сентября, в единый день голосования.