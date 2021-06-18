Новосибирская область организует 43 избирательные кампании в единый день голосования

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Новосибирская область в единый день голосования организует 42 избирательные кампании районного уровня и кампанию по выборам депутатов Государственной думы, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

"Помимо участия в федеральной кампании у нас на территории в единый день голосования, 19 сентября, планируется еще 42 избирательные кампании", - сказала Благо.

По ее словам, наиболее крупными станут выборы в советы депутатов городов Бердска, Искитим, Обь, Барабинск, Куйбышев и Татарск. Всего будет действовать 1,9 тыс. избирательных участков и 14 участков в местах временного пребывания людей.

Традиционно будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней на 305 участках, в основном в областном центре. 914 помещений будет оборудовано системами видеонаблюдения. Таким образом, почти все участки, рассчитанные на более чем тысячу избирателей, окажутся обеспечены видеонаблюдением.

Сохранятся и применяемые в сентябре 2020 года противоэпидемиологические меры, которые облизбирком считает достаточными. Будет проводится обработка помещений, избиратели будут обеспечены масками и перчатками. Членам избирательных комиссий рекомендовано пройти вакцинацию от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.