Выборы губернатора Тверской области назначили на 19 сентября

ТАСС, 18 июня. Депутаты Законодательного собрания Тверской области в пятницу приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября 2021 года. Об этом на заседании в пятницу сообщил заместитель председателя заксобрания Александр Клиновский.

"Выборы губернатора Тверской области предлагается назначить на 19 сентября 2021 года. Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению, рассмотрев на своем заседании данный проект постановления, рекомендует Законодательному собранию его к принятию", - сказал Клиновский.

Постановление приняли большинством голосов. Также на заседании принято постановление о назначении на 19 сентября выборов депутатов Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва. "Мы вступаем в период такой большой, мощной избирательной кампании наряду с выборами депутатов Государственной думы, наряду с муниципальными выборами, которые тоже у нас будут проходить на территории области", - отметил председатель заксобрания Сергей Голубев по итогам рассмотрения вопросов.

В последний раз выборы губернатора Тверской области проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Андрея Шевелева по собственному желанию и назначил исполняющим обязанности губернатора руководителя области Игоря Руденю. Выборы состоялись 18 сентября, на пост губернатора претендовали три человека, за Руденю проголосовали 322 997 человек (72,10% избирателей).