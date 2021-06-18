Тайное голосование на съезде "Единой России" пройдет в отдельном помещении

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Участники предстоящего предвыборного съезда "Единой России" будут голосовать в отдельно стоящем помещении с соблюдением социальной дистанции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии.

"Тайное голосование на съезде Единой России для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении. Потоки людей будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано", - сказали в пресс-службе.

Более того, в зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами, дезинфицировать будут тач-панели для голосования. Во всех помещениях будут работать обеззараживатели воздуха. Участники съезда смогут сдать экспресс-тесты на COVID-19.

Съезд "Единой России" пройдет 19 июня в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой число его делегатов и гостей сокращено втрое. Накануне участники должны пройти ПЦР-тестирование, а во время регистрации иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски, обновлять их будут каждые полчаса.

Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.