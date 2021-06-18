Партии смогут до 13 июля подать в ЦИК списки кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу планирует утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Согласно проекту постановления комиссии, прием документов от партий для выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму завершится 13 июля (включительно).

В проекте говорится, что в ближайшее время - до 27 июня - местные власти должны уточнить перечни избирательных участков и их границ. Участковые избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее 1 августа. Партии до 12 июля включительно должны выдвинуть списки кандидатов, в том числе по одномандатным округам, а затем подать документы в ЦИК.

В документе указано, что ответственность за соблюдение плана возложена на секретаря комиссии Наталью Бударину.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.