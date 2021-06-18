Памфилова считает, что в выборах депутатов Госдумы примут участие не все 32 партии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что не все 32 политические партии, которые имеют право участвовать в выборах депутатов Госдумы в сентябре, будут выдвигать кандидатов в нижнюю палату парламента.

"Я не думаю, что все 32 партии будут участвовать [в выборах в Госдуму]. С другой стороны, в муниципальных выборах, скорее всего, будут участвовать все 32 партии. Это живая, реальная политическая борьба", - сказала Памфилова журналистам в пятницу.

По ее словам, муниципальные выборы часто становятся "самыми интересными, поскольку там затрагиваются все экономические и бытовые вопросы". "Самое главное - чтобы партии и кандидаты не применяли грязных технологий. Хотелось бы, чтобы они друг на друга в суды не подавали, не жаловались бы друг на друга, чтобы агитация была правильная", - отметила глава ЦИК.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК в пятницу сообщал, что в выборах депутатов Госдумы могут принять участие 32 политические партии, 14 из них имеют право не собирать подписи избирателей в пользу кандидатов.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.