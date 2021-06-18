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Единый день голосования

Памфилова: избирательная система в РФ стала прозрачной, "карусели" на выборах исключены

Глава ЦИК назвала увеличение достоверности результатов и оперативность подсчетов голосов среди преимуществ системы выборов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прозрачность избирательной системы в РФ делает невозможным подвоз и подкуп голосующих граждан. Об этом заявила в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы ввели вообще новые избирательные стандарты. Мы вывели систему избирательную на такой качественный уровень. <...> Прозрачность максимальная, цифровизация по всем направлениям, QR-кодирование, когда ввод протоколов на порядок ускорился. <...> Если в начале мы сталкивались с определенными нарушениями, сейчас невозможно осуществлять подвозы, "карусели" - то, за что раньше критиковали систему. Сейчас это просто невозможно. Все тайное моментально становится явным", - сказала она.

Памфилова назвала увеличение достоверности результатов и оперативность подсчетов голосов среди преимуществ системы выборов. "Система стала динамична, современна, прозрачна, и в результате серьезно повысился уровень доверия к самой избирательной системе, к результатам выборов", - подчеркнула глава ЦИК.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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