Мишустин прибыл на съезд партии "Единая Россия"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу прибыл на съезд партии "Единая Россия", который проходит в Москве в "Экспоцентре", передает корреспондент ТАСС.

Партия парламентского большинства "Единая Россия" проводит съезд, на котором утвердит проект программы и списки кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму.

На мероприятии выступит президент РФ Владимир Путин. Как сообщала пресс-служба Кремля, он "обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы".

Указ о выборах в нижнюю палату парламента глава государства подписал 17 июня, его официальная публикация в тот же день дала старт федеральной избирательной кампании. Российское законодательство предусматривает, что политические партии, участвующие в думских выборах, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.