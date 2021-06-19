Вторая часть предвыборного съезда "Единой России" пройдет в конце августа

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вторая часть предвыборного съезда "Единой России" запланирована на конец августа, дату определят позже. Об этом сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, завершая первую часть съезда, которая состоялась в субботу в Москве.

Он отметил, что "съезд не заканчивается, а приостанавливает свою работу до следующий встречи".

"За это время мы с вами будем работать над программой. Надеюсь, вы все примете в этом самое активное участие. Где-то в конце августа - окончательную дату определит генсовет, согласует со мной - мы встретимся и продолжим работу нашего с вами 20-го съезда "Единой России", - сказал председатель партии.

Медведев поблагодарил участников съезда за работу "в этих трудных условиях, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, за участие в первой части съезда".