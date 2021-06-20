"Единая Россия" выдвинула Вячеслава Гладкова на выборы губернатора Белгородской области

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Члены регионального отделения партии "Единая России" на конференции в воскресенье выдвинули врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в качестве своего кандидата на выборы в главы региона. Об этом ТАСС сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.

"Делегаты конференции сегодня большинством голосов поддержали кандидатуру Гладкова Вячеслава Владимировича", - сообщила собеседница агентства. Вторым претендентом на выдвижение был депутат облдумы Юрий Клепиков.

Ранее Белгородская областная дума приняла постановление, согласно которому первые за 30 лет досрочные выборы губернатора региона должны состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До назначения он занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще ранее - вице-губернатора Севастополя.