Джабаров: Армения сохранит хорошие отношения с РФ независимо от итогов прошедших выборов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Армения будет сохранять хорошие отношения с Россией независимо от окончательного результата прошедших накануне досрочных парламентских выборов в этой стране. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, отношения с Россией будут хорошие и у Пашиняна, если его партия выиграла на самом деле, и у оппозиционеров, если они придут к власти. Потому что Россия - стратегический партнер Армении, армянский народ знает, что это верный и надежный друг, самый близкий для Армении", - сказал сенатор.

По его словам, главное - чтобы в Армении сохранялось спокойствие, была стабильность, чтобы политическое противостояние не перешло на улицы. "Мы помним, как прошли выборы президента [Белоруссии Александра] Лукашенко, чем потом все обернулось - были спровоцированы массовые беспорядки, в результате противостояние длилось несколько месяцев. Надеемся, что в Армении все пройдет на условиях демократических принципов", - добавил Джабаров.

Он отметил, что для России важно, чтобы Армения оставалась ее верным союзником по ОДКБ, членом Евразийского экономического союза. "Важно, чтобы Армения занималась реальным восстановлением своей экономики после событий ноября прошлого года. Думаю, в этом плане мы будем приветствовать любые мирные инициативы руководства Армении", - сказал парламентарий.