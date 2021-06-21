В Госдуме отметили, что у избирателей Армении есть запрос на взаимодействие с Россией

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Граждане Армении, голосовавшие на парламентских выборах, выступают за углубление сотрудничества с РФ, антироссийские силы не набрали даже 1% голосов. Об этом в понедельник ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава делегации нижней палаты по наблюдению за выборами Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что в Армении "вчера во время выборов до обеда была очень большая явка, очереди стояли на всех избирательных участках", мешала лишь жара. По мнению парламентария, одним из главных вопросов для избирателей было "развитие отношений с Россией, более углубленная интеграция с Россией и в социально-экономическом, и в политическом плане". "Это те люди, которые в том числе голосовали за партию [и.о. премьер-министра Армении Никола] Пашиняна", - отметил он.

Водолацкий указал на то, что проигравшие партии "должны принять очень трудное для себя решение и сесть за стол переговоров". "Гражданское общество сегодня разделено, но их всех объединяет желание работать с Россией. Поэтому надо садиться за стол переговоров, не выводить людей на улицы, не провоцировать столкновения, а сесть и договориться во благо Армении", - сказал депутат, заметив, что страна нуждается в увеличении числа рабочих мест.

"Те партии, у которых была жесткая антироссийская риторика, не набрали даже одного процента. Такие партии были. Они работают по указанию Госдепа, финансируются им же и некоторыми партиями из ЕС", - резюмировал Водолацкий.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. Согласно предварительным данным ЦИК, конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия "Гражданский договор", лидером которой является и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Второе место занял блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Третьей силой, прошедшей в парламент, стал блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна. Как сообщил председатель ЦИК Тигран Мукучян, окончательные итоги досрочных парламентских выборов будут подведены через семь дней.