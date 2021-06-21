В Общественной палате указали на подготовку инфраструктуры для вмешательства в выборы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Общественная палата РФ фиксирует попытки развернуть инфраструктуру для вмешательства в предстоящие выборы в РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.

"По поводу вмешательства (в выборы - прим. ТАСС). Мы знаем, что это делается, сейчас инфраструктура эта разворачивается. Мы видим, как в регионах это пытаются делать, как выезжают группы людей, которые распространяют фейки", - сказал Григорьев.

Он отметил, что этой работой на протяжении нескольких лет "занимаются одни и те же люди". "Некоторых мы знаем пофамильно. <...> Мы видим их активизацию, вдруг появились у них средства. Ездят большими группами, десятки человек. Этот вопрос достаточно серьезный", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, данные о попытках вмешательства будут переданы во временную комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.