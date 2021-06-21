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Пандемия COVID-19
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Россия ведет переговоры с Израилем о допуске вакцинированных российских туристов

Ставится вопрос о признании российских вакцин, указал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия по линии МИД и Минздравов ведет переговоры с Израилем о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса для допуска туристов из РФ в эту страну. Об этом заявил в понедельник журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Я так понимаю, что переговоры идут и по линии МИД, и по линии министерства здравоохранения. Они [Израиль] пока не опубликовали информацию со списком вакцин, которые сейчас планируются для пропуска [туристов]. Но, естественно, вопрос о признании наших вакцин ставится - не только в Израиле, но и с другими странами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В воскресенье пресс-служба МИД еврейского государства со ссылкой на заявление израильского министра внутренних дел Айелет Шакед информировала, что власти Израиля намерены с 1 июля разрешить въезд в страну для иностранных вакцинированных туристов из ряда стран в частном порядке, вне организованных туристических групп.

Теги
РоссияИзраильПандемия COVID-19
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