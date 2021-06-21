Россия рассчитывает на укрепление отношений с Арменией по итогам выборов в парламент

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что итоги досрочных парламентских выборов в Армении будут способствовать развитию страны, укреплению отношений с Москвой, а также стабильности и безопасности в Закавказье. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - отмечается в комментарии.

Захарова подчеркнула, что глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов отметил, что выборы в стране прошли в соответствии с законом, а крупных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было. "Со схожими оценками выступили миссии наблюдателей от ОДКБ, БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы", - добавила она.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК, после обработки бюллетеней со всех участков партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.

Как пояснил в понедельник глава ЦИК Армении Тигран Мукучян, Пашинян набрал на выборах достаточно голосов, чтобы самостоятельно формировать правительство. По словам главы ЦИК, формировать правительство может политическая сила, которая получит "54% от общего числа мандатов", а те 53,92%, которые получила партия Пашиняна, - это количество голосов на выборах. При дальнейшем распределении мандатов его партия получит дополнительные места в парламенте за счет тех голосов, которые получили другие партии, не преодолевшие избирательного барьера. Для партий он составляет 5%, для блоков - 7%.