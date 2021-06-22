Посол РФ в Италии выразил возмущение дискредитирующей Россию публикацией в СМИ

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Риме Сергей Разов написал открытое письмо главному редактору итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари, в котором выразил недоумение по поводу опубликованной там статьи, дискредитирующей российскую помощь Италии во время первой волны пандемии коронавируса. Текст послания разместило в понедельник диппредставительство на своей странице в Twitter .

В частности, дипломат обращает внимание на целый ряд несуразностей и бездоказательных утверждений авторов "разоблачительной статьи", которые усмотрели в работе группы врачей-вирусологов и специалистов по дезинфекции в провинциях Бергамо и Брешия на севере Италии "шпионскую военную миссию русских в духе гибридных войн", "кампаний дезинформации и пропаганды", включая даже элементы "конкурентной борьбы за перекройку геополитической карты планеты".

"Авторы называют Бергамо "площадкой для опробования новых гибридных конфликтов". Мы же исходим из того, что это место, где попавшему в беду итальянскому народу была бескорыстно протянута рука помощи руководства и народа России. В этом наше главное расхождение с редакцией газеты, политика которой вынуждает нас реагировать на подобного рода материалы", - написал Разов.

La Repubblica, а до этого La Stampa, которую в прошлом году возглавлял Молинари, уже предпринимали попытки дискредитировать российскую миссию, что также не оставалось без аргументированного ответа посольства. Последняя статья вышла на минувшей неделе накануне церемонии открытия памятных табличек в двух домах престарелых, обработанных российскими специалистами.

Российская помощь

Более 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для осуществления дезинфекционных мероприятий были доставлены на Апеннинский полуостров в конце марта 2020 года 15 бортами по договоренности, достигнутой во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Военные специалисты направились на работу в район города Бергамо, одного из наиболее сильно пострадавших на тот момент от пандемии. Всего российские медики вылечили 76 пациентов в полевом госпитале в Бергамо, построенном в кратчайшие сроки для приема заразившихся коронавирусом, когда местная больница оказалась перегружена. Специалисты химзащиты провели санитарную обработку 114 домов престарелых, продезинфицировали 1,131 млн кв. м помещений, свыше 420 тыс. кв. м открытых площадей и дорог более чем в 90 населенных пунктах области Ломбардия - как в провинции Бергамо, так и в соседней Брешии. Миссия продлилась до мая. Представители властей Италии на разных уровнях неоднократно выражали благодарность России.