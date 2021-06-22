Пискарев передал Памфиловой материалы о попытках вмешательства извне в выборы РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев передал главе ЦИК Элле Памфиловой подборку материалов о попытках зарубежного вмешательства в последние выборные кампании в РФ. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале комиссии.

В ЦИК во вторник проходит встреча Памфиловой с членами комиссий Госдумы и Совфеда.

"В связи с появлением в ЦИК нового направления - противодействие иностранному вмешательству - мы подготовили и передаем вам наглядные примеры, как это происходило в последние годы. Все эти материалы детально разбирались на заседаниях комиссии с участием представителей компетентных органов", - обратился Пискарев к Памфиловой.

Как уточняется в Telegram-канале, в эту подборку входят в том числе стоп-кадры видеозаписей, скриншоты документов нежелательных в России НПО и СМИ. По словам депутата, в ней содержатся "доказательства того, как проходит обучение за рубежом на тренингах нежелательных НПО, материалы вебинаров и методички нежелательных организаций по обучению тому, как добиться определенного результата на выборах".

"Одним словом, здесь все о той систематической работе, которую проводят страны Запада, чтобы повлиять на волеизъявление наших избирателей и провести своих агентов влияния в органы власти России", - добавил глава комиссии.