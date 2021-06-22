Врио главы Белгородской области подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы

ТАСС, 22 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник подал документы для выдвижения кандидатом в главы региона от "Единой России", сообщается в аккаунте Избирательной комиссии Белгородской области в Instagram.

"Документы для выдвижения в кандидаты на должность губернатора области сдал врио губернатора Вячеслав Гладков, выдвинутый региональным отделением политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении облизбиркома.

Как пояснил журналистам Гладков, он еще не принял решение, уйдет ли на время предвыборной кампании в отпуск или будет общаться с избирателями параллельно с выполнением обязанностей по руководству регионом.

По словам председателя облизбиркома Игоря Лазарева, на данный момент уже пять представителей, выдвинутых политическими партиями, сдали документы на выдвижение кандидатами в губернаторы. Теперь задача кандидатов - пройти муниципальный фильтр, то есть до 24 июля собрать 111 подписей в свою поддержку от депутатов представительных органов местного самоуправления. Прием документов продлится до 9 июля, регистрация кандидатов завершится 4 августа.

20 июня документы в избирком для выдвижения кандидатом в губернаторы представили: пенсионер Владимир Абельмазов, выдвинутый региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Белгородской области, помощник депутата Госдумы Евгений Дремов, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, директор ЗАО "Аспектцентр" Юрий Осетров, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и первый секретарь Белгородского городского комитета КПРФ Кирилл Скачко, выдвинутый региональным отделением КПРФ.

Владислав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. До назначения он занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще раньше - вице-губернатора Севастополя. Является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов.