Патрушев обсудил с коллегой из Индии вопросы безопасности, ситуацию в Афганистане и АТР

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Душанбе провел двусторонние переговоры с коллегами из Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Индии, обсудив с ними вопросы безопасности в двустороннем и региональном разрезе.

Как сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ, Патрушев и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал подробно обсудили "дальнейшие планы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности, сотрудничество по линии силовых и правоохранительных ведомств". Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Секретарь российского Совбеза и его коллега из Таджикистана Насрулло Махмудзода обсудили вопросы региональной безопасности. С секретарем Совета безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

С помощником президента - секретарем Совета безопасности Казахстана Асетом Исекешевым состоялся обмен мнениями по проблемам биологической безопасности, по санитарно-эпидемиологической ситуации в России и Казахстане.

Патрушев прибыл в Душанбе для участия в 16-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - участников Шанхайской организации сотрудничества.

В этот же день в Душанбе заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев провел переговоры со своим визави из Узбекистана Бобуром Усмановым, в ходе которых были рассмотрены вопросы взаимодействия на антитеррористическом треке, а также проблематика борьбы с экстремизмом.