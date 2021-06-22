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Сергей Миронов не планирует переходить в Совет Федерации

Пресс-секретарь фракции справороссов Эмилия Затолочная назвала информацию о том, что некоторые известные депутаты после сентябрьских выборов могут покинуть Думу и перейти в Совфед по президентской квоте, "откровенными фейками и точно слухами"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" и лидер фракции справороссов в Госдуме Сергей Миронов не планирует переходить на работу в Совет Федерации по президентской квоте. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь фракции Эмилия Затолочная.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что ряд политических тяжеловесов после сентябрьских выборов могут покинуть Думу и перейти в Совфед по президентской квоте. В частности, среди таких политиков фигурировали глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. В обеих партиях опровергли данные сообщения.

"Сергей Михайлович не планирует переходить в Совфед. Это откровенные фейки и точно слухи", - сказала она, отвечая на вопрос, не планирует ли Миронов стать сенатором по президентской квоте.

Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принимал решений о заполнении президентской квоты на назначение членов Совета Федерации.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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