Совфед завершит сессию рассмотрением более 150 вопросов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Члены Совета Федерации соберутся в среду на последнее в рамках весенней сессии пленарное заседание, в предварительную повестку которого включены более 150 вопросов.

В их числе закон, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы в России, законы о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия и об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия, а также законы о запрете на участие в работе нежелательных неправительственных организациях за пределами РФ и об уголовном наказании за организацию работы нежелательных НПО в России и участие в них.

В рамках правительственного часа заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук расскажет о перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и ответит на вопросы. Час субъекта РФ будет посвящен вопросам социально-экономического развития Республики Алтай. Перед сенаторами выступят глава региона, председатель правительства Республики Олег Хорохордин и председатель республиканского Государственного собрания Артур Кохоев.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко по традиции выступит по случаю завершения весенней сессии и подведет ее итоги. Накануне заседания в ходе традиционной пресс-конференции по итогам сессии спикер СФ отметила, что сессия была на месяц короче, чем обычно, в связи с предстоящими выборами в Госдуму, на "она была не менее плодотворной и не менее насыщенной". За время весенней сессии СФ принял "один конституционный закон, 219 иных законов", и на заседание в среду запланировано рассмотрение около 150 законов, сказала Матвиенко. Она добавила, что после официального завершения сессии продолжится работа в комитетах, пройдут запланированные парламентские слушания и круглые столы.

Законы

В повестке заседания - внесенный председателем СФ, первым зампредом СФ Андреем Турчаком, зампредом СФ Николаем Журавлевым и рядом сенаторов документ, направленный на защиту персональных данных клиентов кредитных организаций и борьбу с так называемыми финансовыми пирамидами, а также инициированные сенаторами изменения в законодательство, касающиеся обеспечения неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Также будет рассмотрен разработанный по поручению президента России и внесенный председателем СФ и сенаторами закон, обеспечивающий возможность оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных.

В блоке инициатив, касающихся информационных технологий и деятельности СМИ, сенаторы также планируют обсудить законы о блокировке мошеннических сайтов, бесплатном доступе к социально значимым информресурсам, едином измерителе интернет-аудитории, о маркировке в СМИ террористических организаций, а также о введении административных штрафов за публикацию о террористических группировках без маркировки. Кроме того, сенаторы обсудят законы, определяющие механизм внесудебной блокировки сайтов нелегальных казино и сайтов, содержащих ложные обвинения в совершении преступления, а также закон, смягчающий ряд ограничений в отношении иностранных акционеров российских СМИ.

Парламентарии рассмотрят законы об отмене необходимости техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО, об увеличении с двух до трех лет лишения свободы максимального наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде и об освобождении медицинских работников от уголовного наказания за утрату наркотических препаратов по неосторожности, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Также, как ожидается, будет рассмотрен закон о правилах предоставления родственникам умершего пациента сведений, составляющих врачебную тайну. Для этого пациент при жизни должен будет оформить письменное согласие на разглашение врачебной тайны родственникам или определенному кругу лиц.

Кроме того, сенаторы обсудят ужесточение правил прохождения медкомиссии для кандидатов на владение оружием и владельцев оружия, запрет коллекторам общаться с третьими лицами, запрет на публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом, а также запрет на публичную демонстрацию изображений нацистов.

Также в повестке заседания стоят вопросы об обязательной дактилоскопической регистрации и медосмотрах находящихся в России на протяжении длительного срока иностранцев въехавших в страну в безвизовом порядке, о возможности оформления многократных долгосрочных частных виз для близких родственников россиян, об упрощении порядка выезда несовершеннолетних за рубеж с сопровождающим его законным представителем.

Сенаторы намерены обсудить законы, один из которых позволяет частным медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, проводить бесплатную вакцинацию граждан, а другой предоставляет производителям вакцины от COVID-19 право на возмещение НДС. Также будут рассмотрены законы о возврате заявителям уплаченных консульских сборов в случае отказа от совершения консульских действий, о ежемесячных компенсациях семьям пожарных и сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших из-за травм, полученных ими при исполнении обязанностей и о предоставлении льгот компаниям, использующим труд осужденных.