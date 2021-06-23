Кандидат от партии "Зеленые" подал документы для участия в выборах главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Кандидат от партии "Зеленые" предприниматель Микаел Багдасарян подал документы в избирательную комиссию Хабаровского края для участия в выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии.

"Сдал документы, работаем над прохождением "муниципального фильтра", - сообщили в реготделении.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований - всего 175 минимум в 15 районах и городских округах.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года, в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.

Со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края помимо партии "Зеленые" определились КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР. Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, ЛДПР - врио губернатора региона Михаила Дегтярева.