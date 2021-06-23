Информирование избирателей о выборах в Госдуму будет бесконтактным

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия будет вести информационно-разъяснительную работу о выборах депутатов Госдумы в сентябре бесконтактным способом.

"Надеемся, что ситуация с пандемией будет более благоприятной, то есть улучшится. Мы принимали решение о трехдневном голосовании для того, чтобы нам максимально обезопасить наших граждан от заражения, и акцент на информационно-разъяснительную деятельность будет сделан на бесконтактные способы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, ЦИК в ближайшее время заключит соглашения со всеми партнерами, которые будут помогать распространять информационные материалы. "Ходить по домами вручать листовки мы не будем", - отметила глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.