Зюганов может возглавить общефедеральную часть списка КПРФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, как планируется, вновь возглавит общефедеральную часть партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму, всего в ней 15 фамилий - в основном это действующие депутаты Госдумы от компартии. Такое предложение было поддержано в среду пленумом ЦК КПРФ, предваряющим предвыборный съезд партии, сообщил ТАСС член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Понятно, Зюганов, которого мы расцениваем как наставника нации и человека, который, скажем так, и предотвратил гражданскую войну в 1996-м, и вытащил благодаря его политике страну из дефолта в 1998-м, то есть авторитет, должен быть во главе списка, здесь нет вопросов. <...> Возглавляет пятнашку Геннадий Андреевич", - сказал он.

Также пленум поддержал включение в общефедеральную часть видных партийцев, действующих депутатов Госдумы Ивана Мельникова (первый зампред ЦК КПРФ, занимает пост первого вице-спикера Думы), Владимира Кашина (зампред ЦК), Дмитрия Новикова (зампред ЦК), Юрия Афонина (первый зампред ЦК), летчика-космонавта Светлану Савицкую, координатора фракции Николая Коломейцева, Алексея Куринного, Казбека Тайсаева, Юрия Синельщикова, экс-кандидата в мэры столицы от КПРФ Вадима Кумина, писателя Сергея Шаргунова.

Также в общефедеральной части, как планируется, будет фигурировать губернатор Орловской области Андрей Клычков. По словам Обухова, остальные "красные губернаторы" также будут представлены в списках КПРФ, но в региональной части. Кроме того, в перечень из 15 фамилий предварительно вошли два экс-кандидата от КПРФ на президентских выборах - депутат Госдумы Николай Харитонов и директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября.