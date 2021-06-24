Партия "Родина" выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Родина" выдвинуло кандидата на выборы губернатора Хабаровского края, сообщается на странице избирательной комиссии региона в Instagram.

"24 июня 2021 года в Избирательную комиссию Хабаровского края заявление о согласии баллотироваться и иные необходимые документы о выдвижении кандидата на должность губернатора Хабаровского края представил Мамедов Бабек Юсиф оглы. <...> После принятия документов кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года, в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.

Мамедов - предприниматель. Он стал седьмым кандидатом, подавшим документы на выдвижение кандидатом в губернаторы. Ранее со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду", партия "Зеленые", ЛДПР и "Новые люди". Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, партия "Зеленые" - предпринимателя Микаела Багдасаряна, ЛДПР - врио губернатора региона Михаила Дегтярева, "Новые люди" - главного редактора газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимира Чернышова.