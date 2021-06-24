Захарова заявила, что Россия даст ответ на возможные провокации с нарушением границ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Москва даст ответ на возможные провокационные действия внешних сил в ситуациях, нарушающих российские границы, как в инциденте с британским эсминцем в Крыму. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Всегда найдутся те люди, для которых провокативный путь развития событий является, наверное, наиболее удобным. Но на это будет даваться ответ", - сказала она, комментируя ситуацию вокруг британского эсминца Defender и возможных аналогичных случаев.