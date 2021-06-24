Глава Хакасии не будет возглавлять региональную группу списка КПРФ на выборах в Госдуму

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что не будет возглавлять региональную группу списка КПРФ на выборах в Госдуму.

24 июня в подмосковном Рождествено проходит предвыборный съезд КПРФ, на котором утвердят списки кандидатов в Госдуму и предвыборную программу партии.

"В списке региональной группы, которая объединяет кандидатов от КПРФ из Хакасии, Красноярского края и Томской области, я представляю нашу республику. Но поскольку я не намерен оставлять руководство регионом, то посчитал неуместным возглавлять объединенную группу", - сообщил Коновалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, его позицию не возглавлять региональную группу списка партии поддержало руководство КПРФ. "Поэтому во главе объединенной группы пойдет представитель Красноярского края", - написал он, не уточнив фамилию того, кто возглавит региональную группу.

Коновалов был избран главой Хакасии в ноябре 2018 года.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.