Володин: Дума вправе поставить вопрос о запрете на въезд в РФ докладчика ПАСЕ по Крыму

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Госдума имеет право поставить перед МИД РФ вопрос о запрете на въезд в страну для докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по Крыму, представителя Исландии Сунны Эварсдоттир. Об этом в четверг в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"На встрече с председателем парламента Исландии, которая ожидается 29 июня, подниму вопрос о необъективной, оскорбительной для нас резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны. Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию", - написал он. "Это был недружественный шаг, мы вправе поставить перед МИДом вопрос о запрете для нее въезда в Россию", - добавил спикер.

Володин указал на то, что сама Эварсдоттир Крым не посетила, "ситуацию не знает, с местными жителями не говорила". "Посчитала достаточным использовать набивший оскомину набор штампов - "аннексия", "репрессии", "ущемление прав". На том и построила свой "революционный призыв" - вернуть в Крым украинский закон", - констатировал он.

"Как же далека ПАСЕ от народа и реальной жизни", - продолжил политик. Он указал на то, что "только после вхождения Крыма в состав Российской Федерации крымско-татарский язык получил статус государственного, наравне с русским и украинским", а сами крымские татары "работают в органах власти, избраны в Государственную думу, участвуют в принятии ключевых для Крыма и нашей страны решений".

Дискредитация ПАСЕ

Володин также рекомендовал ассамблее обратить "свой призыв в сторону Украины", где был принят закон об образовании, в рамках которого сократилось преподавание в школах на языках национальных меньшинств, предусмотрен переход исключительно на украинский. "Потом появился дискриминационный законопроект о коренных народах, возмутивший не только Россию, но и Румынию, Венгрию, Молдову, другие страны ЕС", - напомнил спикер Госдумы.

Он также напомнил о критике украинского закона об образовании со стороны Венецианской комиссии, к которой украинские власти не прислушались. "Настоящий беспредел. Было бы желание, ПАСЕ увидела бы, где действительно нарушаются права людей и кого надо защищать, - указал спикер. - ПАСЕ такими резолюциями все больше дискредитирует себя".

В заключение Володин выразил мнение, что руководству ПАСЕ и ее исполнительным структурам необходимо менять ситуацию, "чтобы организация работала на основе доверия и диалога, принимала решения, руководствуясь фактами, а не политической конъюнктурой", тогда она будет востребована.

О резолюции

В резолюции, принятой ПАСЕ в среду по докладу представителя Исландии о положении крымских татар, утверждается, что России не следует применять в Крыму ее законодательство, в том числе в области терроризма и экстремизма, и рекомендуется использовать законы, действующие на Украине. Ассамблея также призывает "положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ" и "освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму".