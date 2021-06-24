Лавров заявил, что РФ неизвестны подробности предложения по проведению саммита Россия - ЕС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия не знает деталей предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия - ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в четверг.

"Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия - Евросоюз. Других деталей мы не знаем", - сказал он.

"О чем идет речь? Какая будет повестка саммита? Мы не знаем и того, согласны ли с этим остальные члены Евросоюза", - добавил он.

Глава МИД России также напомнил, что раньше подобные саммиты, которые "венчали разветвленную, насыщенную архитектуру отношений между Россией и ЕС", проводились раз в два года. "Вся архитектура была разрушена в 2014 году, по известным причинам, когда Евросоюз смирился с антиконституционным переворотом [на Украине]", - отметил он.

Лавров добавил, что до сих пор тема проведения таких саммитов не затрагивалась, несмотря на то что президент РФ Владимир Путин регулярно проводит встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в других форматах. По словам министра, предложение о проведении саммита Россия - ЕС может быть связано с ранее прошедшей встречей лидеров РФ и США в Женеве.

В среду газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В кабмине ФРГ в ответ на запрос ТАСС не стали подтверждать или опровергать эту информацию. В Елисейском дворце на просьбу агентства подтвердить эту информацию пока не ответили.