Россия и Гватемала договорились о диверсификации торгово-экономических связей

MОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Гватемала условились о наращивании необходимых шагов по диверсификации связей в торгово-экономической сфере. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Педро Броло Вилой.

"Договорились наращивать совместную работу в практических областях. Несмотря на ситуацию в мировой экономике, которая существенно задета коронавирусной инфекцией, у нас торговля в прошлом году выросла больше чем на 6%, это около $100 млн, конечно, этого недостаточно, и потенциалы наших стран позволяют рассчитывать на гораздо более впечатляющий результат, - сказал он. - Договорились о необходимых шагах в этом направлении по диверсификации торгово-экономических связей".

Лавров обратил внимание, что глава МИД Гватемалы посетил ряд российских учреждений, в том числе Роскосмос, состоялись контакты с МЧС, РФПИ и Национальным комитетом содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. "Мы отметили также с позитивным отношением активное участие делегации Гватемалы во главе с министром экономики на ПМЭФ, где он выступил на специальной секции, которая была организована для стран Латинской Америки", - напомнил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что на переговорах также обсуждалось направление, которое позволит раскрыть дополнительные возможности для расширения экономических связей. "Это контакты между Гватемалой и ЕАЭС. Господин министр во время пребывания в Москве имел контакты с Евразийской экономической комиссией, которые, как я понимаю, будут продолжены. Мы такие контакты активно поддерживаем", - указал Лавров.

Министр добавил, что, несмотря на расстояние и различные логистические сложности, у России и Гватемалы очень богатая палитра отношений. "Считаем, что это отношения, которые могут служить образцом для многих других двусторонних партнерств. Будем всячески углублять сотрудничество во всех областях", - подчеркнул глава МИД РФ.

Поставки "Спутника V"

По словам Лаврова, Россия и Гватемала рассматривают вопрос об ускорении последующих поставок российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Большое внимание уделили укреплению взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и в целом в области здравоохранения, - сказал он. - Есть контракт на поставку "Спутника V", первая партия поступила в мае-июне, сегодня говорили о том, что надо ускорить направление последующих партий. Будем этим заниматься".

Сотрудничество РФ и ЦАИС

Лавров заявил, что Россия заинтересована в развитии конструктивного взаимодействия с Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС), документ о совместной сотрудничестве разрабатывается.

"Мы подтвердили наш интерес к развитию сотрудничества с Латиноамериканским регионом. В фокусе внимания был политический диалог между Россией и различными интеграционными структурами Латинской Америки и Карибского бассейна, включая СЕЛАК, - сказал он. - Сегодня мы выразили обоюдную заинтересованность не просто в развитии конструктивного взаимодействия России с Центральноамериканской интеграционной системой, но и в кодификации этого взаимодействия путем подписания необходимого документа. Он сейчас разрабатывается".

Министр напомнил, что с 1 июля председательство в ЦАИС переходит к Гватемале. "Мы приветствуем тот интерес, который наши друзья проявляют к формализации статуса России в этом объединении, будем готовы оперативно завершить и программу сотрудничества, которая будет сопровождать предоставление нам такого статуса", - добавил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия всегда рассматривала Латинскую Америку в качестве одной из опор многополярного мира, и принципы Устава ООН должны лежать в основе всех действий каждого государства на международной арене.

Глава МИД РФ также сообщил, что условился с гватемальским коллегой ускорить проработку ряда проектов двусторонних соглашений, в том числе в сфере образования, правоохранительной области, таможенного сотрудничества, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также использования атомной энергии в мирных целях.

Центральноамериканская интеграционная система создана в 1991 году. В объединение входят Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор.