Во Владимирской области увеличили срок рассмотрения кандидатур на пост вице-губернаторов

ВЛАДИМИР, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области увеличили до шести месяцев срок рассмотрения кандидатур, предложенных главой региона на должность вице-губернаторов. Решение об этом было принято в четверг в ходе очередного заседания Заксобрания, которое транслировалось онлайн.

Сразу после избрания Владимира Сипягина губернатором, в сентябре 2018 года законодательное собрание внесло изменения в устав региона, обязывающие главу региона согласовывать с областным парламентом кандидатов на должности своих заместителей. Сам глава региона выступал против принятия поправки.

"Проектом закона уточняется срок рассмотрения Законодательным собранием Владимирской области предложений губернатора о согласовании назначения кандидатур на должность заместителей губернатора Владимирской области. Законодательное собрание будет рассматривать предложения губернатора не в трехмесячный срок, как это сейчас, по действующему закону, а в шестимесячный срок со дня его поступления", - озвучил поправку автор инициативы, депутат фракции "Справедливая Россия" Андрей Маринин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе законодательного собрания, поводом для разработки законопроекта стала большая текучка кадров, вызванная тем, что руководители, назначаемые Владимиром Сипягиным, не справляются с возложенными на них обязанностями.

"А поскольку они в большинстве своем приезжие, депутаты их не знают и не могут быстро оценить уровень и компетентность", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас на рассмотрении законодательного собрания кандидатуры временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Ольги Гребневой, курирующей отрасли здравоохранения, соцзащиты и занятости, и Григория Вишневского, отвечающего за развитие образования, культуры, спорта, социальной, молодежной политики и охрану объектов культурного наследия. Оба они приехали во Владимирскую область в марте 2021 года.

Кадровые проблемы в области

Ранее депутаты несколько раз отказали губернатору в согласовании предложенных им кандидатур, после чего исполняющие обязанности заместителей главы региона покинули должности. В свою очередь Владимир Сипягин заявлял о сложностях с подбором кадров в управленческую команду области в связи с тем, что некоторые специалисты были вынуждены по определенным причинам отказаться от должностей в администрации. Из-за этого главе региона приходится приглашать на вакантные должности, включая позиции вице-губернаторов и директоров департаментов, специалистов из других регионов.