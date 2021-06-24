Миронов выступил за объединение с КПРФ, но назвал его невозможным при нынешнем руководстве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Объединение "Справедливой России - За правду" и КПРФ помогло бы успешнее отстаивать интересы граждан, но оно невозможно при нынешнем руководстве коммунистической партии. Об этом в четверг заявил ТАСС лидер справороссов Сергей Миронов, комментируя инициативы своего сопредседателя по партии Захара (Евгения) Прилепина по интеграции левых сил.

Ранее Прилепин вместе с однопартийцами без предупреждения приехал на предвыборный съезд КПРФ в Подмосковье с предложением подписать меморандум двух партий о сотрудничестве, приуроченный к 30-летию ГКЧП. Однако Прилепина не пустили на съезд и не предоставили ему слово.

"Лучшее, что могли бы сделать коммунисты на своем съезде, это принять решение о вступлении в нашу коалицию социалистов-патриотов, которую мы создали в феврале этого года. Ни для кого не секрет, что объединение социально-ориентированных партий я предлагаю [лидеру КПРФ] Геннадию Андреевичу Зюганову уже более 10 лет", - сказал Миронов.

По его словам, отказавшись от интеграции, руководство КПРФ "упустило исторический шанс". "Объединившись, мы получили бы возможность создать крупнейшую депутатскую фракцию в Государственной думе и законодательных собраниях в регионах. Это значит, что смогли бы успешнее, эффективнее отстаивать интересы наших сограждан, противостоять наступлению либерального тоталитаризма и олигархического капитала, вести работу по выводу страны из кризиса", - уверен он.

Недопуск членов "Справедливой России - За правду" на съезд коммунистов, отметил Миронов, не стал для него сюрпризом. "Я больше десяти лет веду работу по объединению с коммунистами, но опыт, увы, отрицательный. Объединение - это то, чего хотят рядовые коммунисты. Но это невозможно при нынешнем руководстве КПРФ", - считает Миронов.

При этом политик выразил готовность к сотрудничеству "со всеми левопатриотическими силами, в том числе и с КПРФ". "Дверь закрывать не собираемся", - заключил председатель справороссов.