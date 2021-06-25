ЛДПР проведет предвыборный съезд

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. ЛДПР в пятницу проведет в Москве свой предвыборный съезд для выдвижения кандидатов в Госдуму восьмого созыва. Делегаты утвердят предвыборные списки и программу, с которой либерал-демократы пойдут на выборы.

"У нас все готово. Списками мы занимаемся пять лет. С момента избрания Государственной думы этого созыва у нас сразу начал формироваться список, происходили ротация, подбор кандидатов, проверка дипломов, оценивались политическая активность, умение выступать, говорить, общаться с людьми, проводить мероприятия", - рассказал ТАСС член высшего совета ЛДПР, замруководителя фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослав Нилов.

Съезд ЛДПР, который станет 33-м по счету, пройдет в Институте мировых цивилизаций. "На съезде будет утвержден предвыборный список ЛДПР на выборах в Госдуму и технические поправки в устав ЛДПР", - говорится в сообщении пресс-службы партии. В программе съезда - выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, делегатов от региональных отделений партии.

Указ о выборах в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня, его официальная публикация в тот же день дала старт федеральной избирательной кампании. Российское законодательство предусматривает, что политические партии, участвующие в думских выборах, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Пока из крупных партий предвыборные съезды провели только "Единая Россия" и КПРФ.

Что изменится на выборах в Госдуму РФ в 2021 году

Госдума состоит из 450 депутатов, половина из которых избирается по федеральному списку, другая половина - по одномандатным округам.

По словам Нилова, общефедеральную часть списка возглавляет сам лидер ЛДПР. Она будет состоять из 15 человек - это максимально допустимое число кандидатов с этого года. Раньше общефедеральная часть состояла из 10 человек, при этом Жириновский неоднократно предлагал ее увеличить. Всего в федеральный список, который разбивается на общефедеральную часть и региональные группы, войдут порядка 225 кандидатов. Еще около 225 человек будут избираться по одномандатным округам.

Традиционно список будет состоять исключительно из членов ЛДПР. "У нас нет никаких паровозов извне, которые бы его усиливали. Мы не привлекаем никого для красивой картинки, пользуясь чужим авторитетом, это исключительно наши партийцы", - указал Нилов. Остальные имена из общефедеральной части до съезда держатся в секрете. Но, как указал собеседник агентства, в список кандидатов на выборы войдут "в основном депутаты Госдумы, действующие председатели комитетов, заместители председателей, представители органов исполнительной власти, некоммерческих организаций".

Стабильная программа

"Программа партии в целом неизменна на протяжении многих лет. Основные тезисы - это помощь нашим гражданам, борьба за благополучие и повышение качества жизни, за безопасность и сохранение суверенитета страны", - отметил Нилов, уточнив, что программа будет разбита по направлениям, включая здравоохранение, ЖКХ, социальную, внешнюю политику и другие.

Сам Жириновский ранее высказывал уверенность в том, что фракция ЛДПР в Госдуме восьмого созыва будет насчитывать 100 депутатов. В седьмом созыве либерал-демократы занимают 40 мест в нижней палате парламента.

ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.