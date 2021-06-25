Песков назвал пагубной позицию Прибалтики и Польши, размещающих силы НАТО

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "нелогичной и пагубной" позицию Прибалтики и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят о якобы имеющихся угрозах со стороны России.

"Это те самые страны, которые делают все возможное, чтобы заиметь у себя на территории как можно больше военных НАТО и военных из других стран мира, из США, в частности. Тем самым возникает замкнутый круг", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, комментируя позицию государств Прибалтики и Польши, выступающих против саммита с РФ.

"Эти страны, с одной стороны, говорят об опасности, с другой стороны, размещают у себя иностранные вооруженные силы, подвергая себя тем самым большей опасности. И плюс к этому, они еще отказываются от диалога, - отметил Песков. - С нашей точки зрения, такая позиция является нелогичной. Более того, она является пагубной с точки зрения перспектив на будущее".