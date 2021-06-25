Путин обсудил с Совбезом вопросы кибербезопасности и сотрудничества в этой сфере

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему кибербезопасности и сотрудничества в этой сфере.

"Сегодня у всех на слуху по важности и по объемам решаемых задач в этой сфере вопросы кибербезопасности, сотрудничества в этой сфере. Здесь очень много аспектов, направлений деятельности, и мы сегодня займемся одним из них", - сказал глава государства на оперативном совещании с постоянными членами СБ в пятницу.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Тему сотрудничества в сфере кибербезопасности Путин в середине июня обсуждал в Женеве со своим американским коллегой Джо Байденом. По итогам саммита российский лидер рассказал журналистам, что Москва и Вашингтон могут договориться о правилах поведения в области кибербезопасности. Байден же сообщил, что представил в Женеве перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, на которые, согласно предложению американской стороны, будут запрещены кибератаки и нападения другого рода. По его словам, речь идет о конкретных типах предприятий, обозначенных как критическая инфраструктура в соответствии с политикой США, от объектов энергетического сектора до систем водоснабжения.