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Посол России заявил об отсутствии подвижек в решении вопроса дипсобственности в США

При этом, по словам Анатолия Антонова, Москва продолжит бороться

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Динамики в решении вопроса российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет, но Россия продолжит бороться. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле, - сказал он. - Это, конечно, негативно влияет на настрой, но я хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и будем требовать возвращения российской дипломатической собственности".

"Мне сегодня в первые пять дней моей работы здесь четко дали понять: "продавайте, приобретайте, но мы не предоставим вам дипломатический статус для вновь приобретенных объектов", - добавил посол, обрисовав позицию Вашингтона.

Дипломат также отметил, что проблема российской дипломатической собственности является одним из центральных вопросов в разговоре с американскими коллегами.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).

Теги
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